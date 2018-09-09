На выборах владимирского губернатора проголосовали 4,3% избирателей

Владимир, , 10:51 — REGNUM На выборах губернатора Владимирской области и депутатов регионального заксобрания, по данным на 10:00 9 сентября, проголосовали 4,3% избирателей, сообщила пресс-служба избиркома. За два часа с момента открытия участков на выборы пришли более 48,7 тыс. человек.

«Во Владимирской области проголосовало 48 707 избирателей или 4,31%», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что на пост губернатора Владимирской области претендуют четыре человека. Это Сергей Бирюков («Справедливая Россия»), Сергей Глумов («Патриоты России»), Светлана Орлова («Единая Россия») и Владимир Сипягин (ЛДПР). Именно в таком порядке кандидаты расположены в бюллетене для голосования. На 38 мандатов в областном заксобрании претендуют 434 кандидата.

Отметим, что 18 марта, когда в России выбирали президента, явка на 10:00 во Владимирской области составляла 10,7%.

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