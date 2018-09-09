Председатель Мособлизбиркома отдала голос на выборах губернатора региона

Красногорск, , 10:51 — REGNUM Председатель Московской областной избирательной комиссии Эльмира Хаймурзина проголосовала в Красногорске. Об этом сообщает Twitter-аккаунт Мособлизбиркома.

«Председатель Мособлизбиркома Э. Хаймурзина уже проголосовала в Красногорске и рассказала о преимуществе проекта «Мобильный избиратель», — говорится в сообщении.

К посту прикреплены фотографии, на которых председатель получает избирательный бюллетень и опускает его в урну.

Напомним, что 9 сентября проходят выборы губернатора Московской области. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Истринском районе проголосовала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова. В Одинцовском районе отдал свой голос действующий губернатор Андрей Воробьев.