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Стоит ли России участвовать в давлении Запада на КНДР?

Политика

Пристало ли Москве быть пристяжной в чужой политике

Стоит ли России участвовать в давлении Запада на КНДР?
Иван Шилов © ИА REGNUM
КНДР

Москва, 10 сентября 2018, 05:14 — REGNUM  Санкции, введенные в декабре 2017 года Советом Безопасности ООН против КНДР, имели своей целью сворачивание северокорейской ядерной программы. Но успехи Пхеньяна, добившегося в противостоянии с США убедительной дипломатической победы, ставят вопрос о неэффективности этих санкций. Стоит ли России поддерживать давление на Северную Корею в ущерб собственным интересам, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Разумеется, источник напряженности возле восточных российских границ не может не беспокоить руководство РФ. Вместе с тем позиция Владимира Путина четко выражает сомнение в том, что от КНДР можно добиться уступок, усиливая давление. Об этом российский президент неоднократно заявлял в ответах на вопросы журналистов, приводя в пример историю бывшего президента Ирака Саддама Хусейна.

Нынешний, добровольно объявленный северокорейским лидером мораторий на ядерные испытания и запуски ракет мог бы стать достаточным поводом для того, чтобы изменить политику санкций и перевести дипломатический процесс в сторону разрядки. Тем более, что США проявляют всё более агрессивную санкционную политику по отношению к России и Китаю. Возможно, что предложение в СБ ООН об отмене санкций против КНДР позволило бы российской дипломатии перестать выполнять роль инструмента в американской игре против Пхеньяна.

Читайте статью В политику России в отношении КНДР пора вносить коррективы и другие публикации Анатолия Кошкина.

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