На 10:00 на выборах в Воронежской области проголосовали 5,35% избирателей

Воронеж, , 10:50 — REGNUM 5,35% составила явка избирателей на выборы губернатора Воронежской области по данным на 10:00 9 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные областной избирательной комиссии.

Самая высокая явка фиксируется в Аннинском районе, где проголосовали 17,33%. 13,39% избирателей проголосовали в Нижнедевицком районе, больше 12% явка составила в Бутурлиновском, Каширском, Новохоперском районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование на досрочных выборах губернатора в регионе стартовало в 08:00 9 сентября на 1739 избирательных участках. В общей сложности в списке избирателей 1 млн 859 тыс. 725 жителей.

На пост губернатора Воронежской области претендуют шесть зарегистрированных кандидатов: депутат Воронежской гордумы Олег Бурцев (ЛДПР), депутат Воронежской облдумы Николай Воронин (КПРФ), врио губернатора Воронежской области Александр Гусев («Единая Россия»), депутат Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Виталий Климов («Справедливая Россия»), директор Зональной научной библиотеки ВГУ Аркадий Минаков («Родина») и директор ООО НПО «ИнтерПолярис» Игорь Перевезенцев (Партия роста). Кроме того, в регионе проходит еще 70 избирательных кампаний муниципального уровня. В общей сложности в регионе по итогам выборов будет замещено 496 мандатов, в выборах участвуют около 1,6 тыс. кандидатов.

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