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Активность саратовских избирателей снизилась

Политика

Явка на довыборах в Госдуму ниже, чем было два года назад

Саратов, 9 сентября 2018, 10:48 — REGNUM  В Саратовской области за два часа на довыборах в Госдуму явка составила 5,26%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ГАС «Выборы».

Активность избирателей ниже, чем было в 2016 года на выборах в нижнюю палату российского парламента: два года назад к 10 часам явка в Саратовской области составила 7,76%, 9 сентября 2018 года — 5,26%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе выбирают депутатов Госдумы по двум одномандатным округам — саратовскому и балашовскому. На депутатские места претендуют соответственно шесть и восемь кандидатов. Напомним, всего в России довыборы в нижнюю палату российского парламента проходят в семи регионах.

Кроме того, в Саратовской области проходят выборы в органы местного самоуправления, где будут избраны 2055 депутатов.

Читайте ранее в этом сюжете: Довыборы в Госдуму проходят в Саратовской области

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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