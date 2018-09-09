Активность саратовских избирателей снизилась

Саратов, , 10:48 — REGNUM В Саратовской области за два часа на довыборах в Госдуму явка составила 5,26%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ГАС «Выборы».

Активность избирателей ниже, чем было в 2016 года на выборах в нижнюю палату российского парламента: два года назад к 10 часам явка в Саратовской области составила 7,76%, 9 сентября 2018 года — 5,26%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе выбирают депутатов Госдумы по двум одномандатным округам — саратовскому и балашовскому. На депутатские места претендуют соответственно шесть и восемь кандидатов. Напомним, всего в России довыборы в нижнюю палату российского парламента проходят в семи регионах.

Кроме того, в Саратовской области проходят выборы в органы местного самоуправления, где будут избраны 2055 депутатов.

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