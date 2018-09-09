В единый день голосования в Ростовской области несут службу казаки

Ростов-на-Дону, , 10:47 — REGNUM В Ростовской области за общественным порядком на избирательных участках следят казаки Всевеликого войска Донского. Вместе с сотрудниками полиции казачьи патрули заступили на дежурство 6 сентября. Об этом сообщил директор регионального департамента по делам казачества Сергей Бодряков.

«Охрана на выборах начала обеспечиваться с 6 сентября, когда почти 9000 казаков-дружинников начали заступать на несение службы на избирательных участках. По опыту прошлых лет, выборы на Дону проходят спокойно, без конфликтов. В прошлом году казаки-дружинники предотвратили пожар на избирательном участке: вовремя отреагировали и вызвали пожарных», — цитирует Don24.ru главу департамента.

По словам Бодрякова, в Ростовской области штатная численность казачьих дружин составляет 1161 человек, 107 из них — конные подразделения.

Все члены казачьих дружин в преддверии единого дня голосования были проинструктированы о совместных действиях казаков-дружинников с председателями участковых избирательных комиссий и сотрудниками полиции территориальных отделов МВД России. Также были уточнены маршруты и места несения службы, установлен график несения дежурств.

ИА REGNUM напоминает, что в единый день голосования, 9 сентября, в Ростовской области проходят выборы депутатов Законодательного собрания региона шестого созыва, а в 12 городах и районах — депутаты местных парламентов.

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