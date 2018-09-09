В Магаданской области проголосовало чуть более трети избирателей

Магадан, Магаданская область, , 10:48 — REGNUM Жители Колымы голосуют неактивно, но при этом на участки пришло существенно больше избирателей, чем пять лет назад. Явка на выборы губернатора к 18:00 по местному времени (10:00 мск) составила 31,56%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме региона. В 2013 году к 18:00 на избирательные участки пришли порядка 23,5% жителей региона с правом голоса.

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«Нарушений не зафиксировано. Жалоб и обращений не поступило», — также пояснили в избиркоме.

Наиболее активно голосуют жители в Северо-Эвенского и Среднеканского городского округа, а также посёлка Армань.

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме сегодня выбирают губернатора. Кандидаты — председатель регионального профсоюза работников связи России Валентина Дорошевич (КПРФ), депутат магаданской думы Роман Исаев (ЛДПР), пенсионер Александр Мартынюк («Гражданская платформа») и врио губернатора Сергей Носов («Единая Россия»).