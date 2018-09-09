4,34% избирателей проголосовали в Ивановской области на 10:00

Иваново, , 10:44 — REGNUM Явка избирателей на выборы губернатора Ивановской области, а также депутатов областной думы на 10:00 9 сентября составила 4,34%, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию избирательной комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в списках избирателей региона всего 808 тыс. 828 человек. Жителям предстоит сегодня выбрать губернатора — из пяти кандидатов. На пост претендуют врио губернатора Станислав Воскресенский («Единая Россия»), вице-спикер облдумы Сергей Нациевский (КПРФ), депутат гордумы Кинешмы Александр Орехов (Коммунистическая партия Коммунисты России), директор ООО «Ткацкая фабрика» Павел Попов («Справедливая Россия») и депутат облдумы Дмитрий Шелякин (ЛДПР).

На 26 мандатов Ивановской областной думы седьмого созыва претендуют 225 кандидатов по партийным спискам (регистрацию прошли «Коммунисты России», КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», «Коммунистическая партия социальной справедливости», «Родина», «Российская партия пенсионеров»). Еще 59 кандидатов выдвинуты по одномандатным округам: большинство также от партий, и лишь один самовыдвиженец.

Отметим, что предыдущие выборы губернатора Ивановской области состоялись 14 сентября 2014 года. Тогда проголосовали только 36,85%.

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