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Неактивно голосуют избиратели Приморья на выборах губернатора края

Политика

Самая низкая явка в региональной столице Владивостоке

Владивосток, 9 сентября 2018, 10:49 — REGNUM  Жители Приморского края очень неактивно голосуют на выборах губернатора. На 15:00 по местному времени (08:00 мск) явка в регионе составила 21,37%. Наиболее низкая явка избирателей в приморской столице Владивостоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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К 15:00 в столице Приморского края проголосовали, на разных участках, в среднем, менее 14% избирателей. Самая высокая явка в Ольгинском районе — к 15:00 проголосовали 33,22% жителей с правом избирательного голоса.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня на Дальнем Востоке жители шести регионов выбирают губернатора. Новые главы регионов появятся в Приморском и Хабаровском краях, в Амурской и Магаданской областях, в Якутии и на Чукотке

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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