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Вице-премьер: развитие Дальнего Востока – приоритет национальной политики

Политика

Полпред президента рассказал о перспективах и проблемах Дальневосточного федерального округа участникам Восточного экономического форума

Владивосток, 9 сентября 2018, 11:05 — REGNUM  Приоритетным направлением национальной политики России является развитие Дальнего Востока, заявил вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 8 сентября, сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Полпред президента рассказал о перспективах и проблемах Дальневосточного федерального округа участникам Восточного экономического форума.

Юрий Трутнев отметил, что одним из достижений региона является закрепление новой экономической модели развития в законодательной базе, благодаря чему удалось создать территории со специальными экономическими режимами. Это позволило привлечь в регион более 3,8 трлн рублей инвестиций за 4 года.

Вице-премьер подчеркнул необходимость дальнейшего улучшения инвестиционного климата, в том числе и для иностранных инвесторов.

Отметим, Восточный экономический форум пройдет 11−13 сентября во Владивостоке. В пленарном заседании форума примет участие президент России Владимир Путин.

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Восточный экономический форум
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