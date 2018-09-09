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К 10:00 явка на выборах в думу Великого Новгорода составила 2,7%

Политика

Это выше, чем пять лет назад

Великий Новгород, 9 сентября 2018, 10:42 — REGNUM  За первые два часа на выборах депутатов думы Великого Новгорода шестого созыва проголосовали 4778 избирателей — 2,7% от включённых в списки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом сообщает избирательная комиссия Новгородской области.

На выборах в думу предыдущего созыва в 2013 году на этот час явка была ниже — 2,23%.

Напомним, всего в списках избирателей — более 176 тыс. человек.

Выборы в думу Великого Новгорода проходят по смешанной схеме: из 30 депутатов половина избирается по 15 одномандатным округам, 15 — по партийным спискам. Это списки партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ и партия «Яблоко». На 30 мест претендуют 256 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: На выборах в думу Великого Новгорода досрочно проголосовали 1,3%

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Выборы депутатов думы Великого Новгорода — 2018
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