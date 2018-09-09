На Ямале к полудню проголосовали 27% избирателей

Салехард, , 10:43 — REGNUM На Ямале к 12:00 по местному времени (10:00 мск) проголосовали 94 281 человек или 27,22% от числа избирателей, внесенных в списки на момент открытия избирательных участков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном избиркоме.

Лидер голосования по-прежнему — Ямальский район. Около 50% избирателей проголосовали в Красноселькупском и Тазовском районах. Среди городов самый высокая явка в Муравленко. Там к полудню проголосовали 41,57% избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ямальцам 9 сентября 2018 года предстоит избрать губернатора Тюменской области, двух депутатов Заксобрания ЯНАО, а также несколько глав и депутатов муниципалитетов.

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