Воскресенье, 9 Сентября 2018 года
12:18:12 МСК

Рязанские наблюдатели получили 10 жалоб на кандидатов до дня голосования

Политика

В Рязани проходят выборы депутатов гордумы

Рязань, 9 сентября 2018, 10:39 — REGNUM  На выборах депутатов Рязанской городской думы до дня голосования политологи получили 10 жалоб на действия кандидатов. Об этом 9 сентября на открытии пресс-центра Клуба наблюдателей сообщил политолог Александр Семенов.

Шесть жалоб касались действий кандидатов ЛДПР, четыре жалобы поступило на представителей КПРФ. Кроме того, были жалобы на агитацию в СМИ. По словам политолога, количество жалоб, поступивших в ходе избирательной кампании, больше, чем это было на выборах президента в марте 2018 года. Тогда наблюдателям пожаловались всего четыре раза.

ИА REGNUM напоминает, что 9 сентября в Рязани проходят выборы в городскую думу. Горожанам предстоит выбрать 40 депутатов. Кроме того, проходят довыборы в облдуму.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Единый день голосования 9 сентября 2018 года
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить