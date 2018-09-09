Рязанские наблюдатели получили 10 жалоб на кандидатов до дня голосования

Рязань, , 10:39 — REGNUM На выборах депутатов Рязанской городской думы до дня голосования политологи получили 10 жалоб на действия кандидатов. Об этом 9 сентября на открытии пресс-центра Клуба наблюдателей сообщил политолог Александр Семенов.

Шесть жалоб касались действий кандидатов ЛДПР, четыре жалобы поступило на представителей КПРФ. Кроме того, были жалобы на агитацию в СМИ. По словам политолога, количество жалоб, поступивших в ходе избирательной кампании, больше, чем это было на выборах президента в марте 2018 года. Тогда наблюдателям пожаловались всего четыре раза.

ИА REGNUM напоминает, что 9 сентября в Рязани проходят выборы в городскую думу. Горожанам предстоит выбрать 40 депутатов. Кроме того, проходят довыборы в облдуму.