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Муниципальные выборы в Республике Алтай демонстрируют высокую явку

Политика

По состоянию на 12:00 местного времени она составила 24,12%

Горно-Алтайск, 9 сентября 2018, 10:41 — REGNUM  Избирательная комиссия Республики Алтай обнародовала официальные данные о явке на выборы в органы местного самоуправления муниципальных образований региона. По состоянию на 12:00 местного времени, избирательные участки посетили 24,12% граждан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наибольшая явка зарегистрирована в Кош-Агачском районе (34,58%), наименьшая — в Майминском (12,66). Всего по Республике Алтай проголосовало 28 086 из 159 195 избирателей.

Напомним, жителям региона предстоит определиться с новым составом более сотни органов местного самоуправления в более чем 80 муниципальных образованиях. По итогам выборов должны быть избраны главы 54 муниципальных образований и замещено порядка 815 депутатских мандатов.

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Муниципальные выборы в Республике Алтай 9 сентября 2018 года
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