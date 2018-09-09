Муниципальные выборы в Республике Алтай демонстрируют высокую явку

Горно-Алтайск, , 10:41 — REGNUM Избирательная комиссия Республики Алтай обнародовала официальные данные о явке на выборы в органы местного самоуправления муниципальных образований региона. По состоянию на 12:00 местного времени, избирательные участки посетили 24,12% граждан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наибольшая явка зарегистрирована в Кош-Агачском районе (34,58%), наименьшая — в Майминском (12,66). Всего по Республике Алтай проголосовало 28 086 из 159 195 избирателей.

Напомним, жителям региона предстоит определиться с новым составом более сотни органов местного самоуправления в более чем 80 муниципальных образованиях. По итогам выборов должны быть избраны главы 54 муниципальных образований и замещено порядка 815 депутатских мандатов.