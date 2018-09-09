Врио губернатора Воронежской области проголосовал на выборах

Воронеж, , 10:33 — REGNUM Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев проголосовал на выборах главы региона 9 сентября, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Врио губернатора вместе с супругой проголосовали на участке № 14/07, который находится в гимназии им. академика Н.Г. Басова на ул. Карла Маркса, сразу после его открытия в 08:00.

Глава региона выразил надежду на то, что большинство жителей Воронежской области сегодня придут на избирательные участки.

«Должно присутствовать и чувство гражданского долга, которое позовёт людей на избирательные участки. Тем более что областная избирательная комиссия провела очень большую подготовительную работу для того, чтобы была высокая явка: это и агитационные материалы, и подомовой обход», — сказал врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование на досрочных выборах губернатора в регионе проходит 9 сентября на 1739 избирательных участках. В общей сложности в списке избирателей 1 млн 859 тыс. 725 жителей.

На пост губернатора Воронежской области претендуют шесть зарегистрированных кандидатов: депутат Воронежской гордумы Олег Бурцев (ЛДПР), депутат Воронежской облдумы Николай Воронин (КПРФ), врио губернатора Воронежской области Александр Гусев («Единая Россия»), депутат Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Виталий Климов («Справедливая Россия»), директор Зональной научной библиотеки ВГУ Аркадий Минаков («Родина») и директор ООО НПО «ИнтерПолярис» Игорь Перевезенцев (Партия роста).