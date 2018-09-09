В Чукотском автономном округе завершился единый день голосования

Анадырь, , 11:01 — REGNUM На Чукотке завершился единый день голосования. 9 сентября жители автономного округа выбирали губернатора. В 20:00 по местному времени (11:00 по мск) в регионе закрылись все 55 избирательных участков, сообщает ИА REGNUM.

Информация о нарушениях и жалобы в избирком региона не поступали.

На 18:00 по местному времени (9:00 по мск) явка составляла 54,85%, а в сёлах Уэлькаль, Биллингс, Чуванское и Нутепельмен — 100%.

Итоговая явка на 20:00 будет известна позже, а пока избирательные комиссии приступили в подсчёту голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чукотском АО сегодня выбирали губернатора. В борьбе за эту должность участвовали действующий глава региона Роман Копин («Единая Россия»), пенсионер Елена Половодова («Справедливая Россия»), депутаты окружной думы Владимир Гальцов (КПРФ) и Юлия Бутакова (ЛДПР).