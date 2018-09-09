Все кандидаты на пост нижегородского губернатора уже проголосовали

Нижний Новгород, , 10:29 — REGNUM Все кандидаты на пост губернатора Нижегородской области, принимающие участие в выборах 9 сентября 2018 года, уже посетили избирательные участки и отдали свои голоса. В регионе в единый день выборов помимо губернаторских проходят довыборы в Госдуму, довыборы в областной парламент и дополнительные выборы депутатов в 27 районах и четырёх городских округах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Губернатора на 2174 избирательных участках жители региона будут выбирать из пятерых претендентов: представителя «Партии пенсионеров за социальную справедливость» Александра Быкова, депутата Заксобрания, представителя КПРФ Владислава Егорова, депутата Заксобрания области, представителя партии «Справедливая Россия» Галины Клочковой, депутата Госдумы, представителя ЛДПР Александра Курдюмова, врио губернатора Нижегородской области, представителя партии «Единая Россия» Глеба Никитина.

Напомним, предыдущие выборы губернатора прошли в сентябре 2014 года, тогда явка составила 54,49%, на пост претендовали семеро человек.