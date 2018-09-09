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Андрей Воробьев проголосовал на выборах губернатора Московской области

Политика

Глава ЦИК РФ также уже проголосовала

Одинцово, Московская область, 9 сентября 2018, 10:27 — REGNUM  Губернатор Московской области Андрей Воробьев проголосовал утром на участке в Одинцовском районе. 9 сентября проходят выборы главы региона.

Воробьев отметил, что в Московской области открыто рекордное число избирательных участков — 4250.

«Погода великолепная. Выборы — это важно, это большая ответственность. Я надеюсь, что сегодня максимальное количество жителей Подмосковья придут на участки, чтобы отдать свои голоса», — заявил Андрей Воробьев.

Ранее на одном из участков в Истринском районе на выборах губернатора Московской области проголосовала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

Напомним, что на пост главы Подмосковья претендуют шесть кандидатов.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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