Андрей Воробьев проголосовал на выборах губернатора Московской области

Одинцово, Московская область, , 10:27 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев проголосовал утром на участке в Одинцовском районе. 9 сентября проходят выборы главы региона.

Воробьев отметил, что в Московской области открыто рекордное число избирательных участков — 4250.

«Погода великолепная. Выборы — это важно, это большая ответственность. Я надеюсь, что сегодня максимальное количество жителей Подмосковья придут на участки, чтобы отдать свои голоса», — заявил Андрей Воробьев.

Ранее на одном из участков в Истринском районе на выборах губернатора Московской области проголосовала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

Напомним, что на пост главы Подмосковья претендуют шесть кандидатов.