Что происходит на избирательных участках в Алтайском крае

Барнаул, , 10:31 — REGNUM В Алтайском крае, где сегодня, 9 сентября, проходят досрочные выборы губернатора, работают 1797 избирательных участков и впервые применяется система видеонаблюдения с онлайн трансляцией. Однако, судя по видеокадрам, транслируемым на сайте «Nashvybor2018», к 14:00 местного времени голосующих людей возле урн практически нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, видеокамеры на участках в Змеиногорске, Бийске, Яровом, Рубцовске, Топчихе, Рерихе, а также самом отдалённом районе юго-западной части Алтайского края— Угловском — транслируют не избирателей, а скучающих или переговаривающихся между собой членов избирательной комиссии и иных сопричастных к работе на выборах. Наблюдатели, как правило, сидят возле урн, уткнувшись в телефон, а правоохранителей видно далеко не на всех кадрах.

Тем временем, в региональном избиркоме напоминают, что трансляция и запись видеоизображения будет вестись непрерывно, до завершения подсчета голосов и подписания соответствующих протоколов в участковых и территориальных избирательных комиссиях. Камеры видеонаблюдения установлены на 741 избирательном участке, а также в 74 территориальных избирательных комиссиях.

Напомним, по состоянию на 10:00 местного времени явка в Алтайском крае составляла 5,97%. К 12:00 её темп повысился до 16,80%. Наибольший интерес к выборам проявили Алейский и Родинский районы, где явка составила 33,6%, наименьший — Бийск (явка менее 10%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Алтайского края потребовались после добровольной отставки Александра Карлина, руководившего регионом почти 12 лет.

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