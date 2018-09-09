Свердловский губернатор отдал голос на выборах в думу Екатеринбурга

Екатеринбург, , 10:25 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отдал свой голос на выборах депутатов городской думы. Своим избирательным правом он воспользовался на участке в гимназии № 104.

«Я на все выборы хожу с чувством ответственности. А сегодня чувствую свою особую ответственность как житель Екатеринбурга», — заявил глава области журналистам.

Напомним, 9 сентября Екатеринбург выбирает городскую думу. Она будет работать в ближайшие пять лет. На этот срок горожанам предстоит избрать 18 депутатов по партийным спискам и столько же по одномандатным округам.

Также выборы идут в 14 других территориях региона. В Качканаре и Верхней Пышме выбирают городские думы. В трёх территориях 9 сентября выберут сельских глав.

Голосование продлится до 20:00 по уральскому времени.