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Свердловский губернатор отдал голос на выборах в думу Екатеринбурга

Политика

Евгений Куйвашев проголосовал в гимназии № 104

Екатеринбург, 9 сентября 2018, 10:25 — REGNUM  Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отдал свой голос на выборах депутатов городской думы. Своим избирательным правом он воспользовался на участке в гимназии № 104.

«Я на все выборы хожу с чувством ответственности. А сегодня чувствую свою особую ответственность как житель Екатеринбурга», — заявил глава области журналистам.

Напомним, 9 сентября Екатеринбург выбирает городскую думу. Она будет работать в ближайшие пять лет. На этот срок горожанам предстоит избрать 18 депутатов по партийным спискам и столько же по одномандатным округам.

Также выборы идут в 14 других территориях региона. В Качканаре и Верхней Пышме выбирают городские думы. В трёх территориях 9 сентября выберут сельских глав.

Голосование продлится до 20:00 по уральскому времени.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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