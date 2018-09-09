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В Омской области сельчане голосуют активнее горожан

Политика

К 12 часам на выборах омского губернатора проголосовали более 300 тыс. человек

В Омской области сельчане голосуют активнее горожан
Иллюстрация: Omskportal.ru
В Омской области проходят выборы губернатора

Омск, 9 сентября 2018, 10:22 — REGNUM  Явка на выборах губернатора Омской области на 12:00 составила 20,79%, сообщили ИА REGNUM в региональном избиркоме.

Всего к этому времени проголосовали 316 974 избирателя. В Омске наибольшая активность избирателей зафиксирована в Ленинском округе — 15,59%. Лидер по явке среди районов — Крутинский (46%).

При этом сельчане голосуют активнее горожан (город — 14,56%; село — 29,79%).

Как уточнили в облизбиркоме, к 12:00 на выборах губернатора проголосовали почти 16 тысяч избирателей моложе 25 лет. Всего таких избирателей в Омской области — 126 тысяч.

Напомним, на выборах губернатора 13 сентября 2015 года к 12 часам проголосовали 14,09% избирателей.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, явка на выборах омского губернатора по состоянию на 10:00 составляла 7,63%.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы омского губернатора: известна явка на 10 часов

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Выборы губернатора Омской области в 2018 году
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