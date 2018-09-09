На Кубани проходит 64 избирательные кампании

Краснодар, , 10:16 — REGNUM 64 муниципальные избирательные кампании проходит в Краснодарском крае 9 сентября. В общей сложности выборы проходят в 30 муниципальных образованиях, избирателям предстоит выбрать 45 глав поселений и 188 депутатов местных советов. На мандаты в общей сложности претендуют 638 кандидатов, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные краевой избирательной комиссии.

Избирательные участки открылись для голосования на местных выборах в 8:00, голосование продлится до 20:00.

В избиркоме отметили, что избиратели, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно добраться до участков, могут позвонить в участковую избирательную комиссию по месту регистрации для организации голосования на дому. Кроме того, 467 избирательных участков (89,3% всех избирательных участков, на которых проводятся выборы) оборудованы пандусами, кнопками вызова и другими средствами связи. Для избирателей, имеющих проблемы со зрением, на 131 избирательном участке размещены материалы, выполненные крупным шрифтом, а на 101 избирательном участке применяются специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней. На 66 избирательных участках размещены специальные приспособления (столик с настольной ширмой, стенками, перегородками или иным оборудованием) для голосования избирателей, которые могут заполнять избирательный бюллетень только сидя. Инвалидам с проблемами опорно-двигательного аппарата и пожилым гражданам на 497 избирательных участках оказывают помощь волонтеры, которые будут дежурить на участках во время проведения голосования.