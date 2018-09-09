На Чукотке количество сёл со стопроцентной явкой достигло четырёх

Анадырь, , 10:11 — REGNUM В Чукотском автономном округе явка на избирательные участки на 18:00 по местному времени (09:00 мск) составила 54,85%. Свой выбор главы региона сделали 16 388 жителей региона из 29 876 обладающих правом голоса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружном избиркоме.

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В четырёх населённых пунктах участки для голосования посетили все зарегистрированные избиратели. Стопроцентная явка в сёлах Уэлькаль, Биллингс, Чуванское и Нутепельмен.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке сегодня выбирают главу региона. Претендуют на этот пост депутаты окружной думы Юлия Бутакова (ЛДПР) и Владимир Гальцов (КПРФ), действующий глава региона Роман Копин («Единая Россия») и пенсионер Елена Половодова («Справедливая Россия»).