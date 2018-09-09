Трамп не будет настаивать на договоре о неразглашении с порноактрисой

Вашингтон, , 10:20 — REGNUM О том, что Президент США Дональд Трамп не будет настаивать на соглашении о неразглашении, заключенном с порнозвездой Сторми Дэниэлс, с которой, как предполагается, он имел связь, сообщает 9 сентября телеканал АВС со ссылкой на судебные документы.

Согласно ставшим известным АВС бумагам, Трамп больше не будет подвергать сомнению слова Сторми Дэниэлс (настоящее имя Стеффани Клиффорд) об отсутствии такого соглашения или о том, что такое соглашение нужно расторгнуть.

Также, как следует из судебных документов, Трамп соглашается, что не станет предпринимать никаких действий против актрисы или требовать от неё соблюдения каких-либо условий соглашения о неразглашении.

Кроме этого, адвокат Дональда Трампа просит на основании такого решения его подзащитного отклонить иск к президенту США, так как недействительность договора о неразглашении теперь стала спорным вопросом.

Отметим, Сторми Дэниэлс стала известна после того как в 2011-ом году заявила о якобы имевшей место связи с Дональдом Трампом, будущим президентом США. Сам президент США эту связь категорически отрицает.