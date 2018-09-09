В день выборов в Ростове-на-Дону работает «Социальное такси»

Ростов-на-Дону, , 10:06 — REGNUM В Ростове-на-Дону в единый день голосования, 9 сентября, организована работа «Социального такси». Оставить свою заявку и воспользоваться услугой могут горожане, имеющие первую или вторую группу инвалидности.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе избирательной комиссии Ростовской области, служба «Социальное такси» принимала заявки на доставку к избирательным участкам заранее через территориальные центры социального обеспечения, а также департамент социальной защиты населения.

Кроме того, в проекта «Дорога на выборы» на избирательных участках во всех городах и районах Дона работают 310 волонтёров. Добровольцы помогут людям с ограниченными возможностями добраться до помещений для голосования.

Избирательные участки «в зависимости от мест компактного проживания людей с ограниченными возможностями» оснащены комплектами для проведения тайного голосования «Доступные выборы». Помещения оснащены тифломаркерами, кабинками для голосования, тактильными дорожками.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области выбирают депутатов Законодательного собрания Ростовской области шестого созыва, в 12 городах и районах — депутатов местных парламентов. На Дону к работе приступили 2608 участковых избирательных комиссий. В списке избирателей — более 3 млн человек. Избирательные участки открыты до 20:00 мск.

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