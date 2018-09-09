Политолог: «Явка на Ямале одна из самых больших по стране»

Салехард, , 10:12 — REGNUM Явку на Ямале в 15% на 10:00 утра по местному времени можно признать как минимум достойной. Хотя на президентских выборах к этому же времени уже проголосовала четверть ямальских избирателей, отметил политолог, директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин.

«Но я бы не стал сейчас сравнивать два этих показателя. Во-первых, президентская кампания имела совсем другой масштаб. Это в принципе отдельно стоящие выборы, которые нет смысла сравнивать даже с выборами в Государственную думу. Кроме того, не стоит забывать и про естественные причины, в ряду которых можно назвать и то, что кампания оказалась с политической точки зрения скоротечной — еще в начале мая никто и не думал о том, что она пройдет», — отметил Евгений Забродин внезапность досрочных выборов главы региона.

Также он апеллировал к особенности арктического региона. Здесь ранней осенью явка всегда ниже, чем ранней весной, так как многие ямальцы предпочитают «бархатный сезон» проводить в отпусках.

«Если сравнивать Ямал с другими регионами, где сегодня проходят выборы и которые на несколько часовых поясов нас опережают, то явку в ЯНАО можно отнести к одной из самых больших по стране. Уверен, что к легитимности и открытости этих выборов у наблюдателей и вменяемых политических сил вопросов не будет», — заявил директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин.

Напомним, место главы Тюменской области оказалось вакантным внезапно — в связи с переходом губернатора Александра Якушева на пост главы Минстроя России. В тот же день Владимир Путин назначил губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина на пост министра природных ресурсов России. Сегодня, 9 сентября, Заксобрание Ямала выберет нового главу региона.