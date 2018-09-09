На выборах в думу Великого Новгорода досрочно проголосовали 1,3%

Великий Новгород, , 10:02 — REGNUM На выборах депутатов думы Великого Новгорода шестого созыва, которые проводятся сегодня, 9 сентября, досрочно проголосовали 2302 избирателя — это 1,3% от включённых в списки. Такие данные, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, опубликованы на сайте избирательной комиссии Новгородской области.

Всего в списках избирателей Великого Новгорода — 176 752 человека.

Досрочное голосование стартовало 29 августа. По уважительным причинам проголосовать заранее можно было до 8 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в думу Великого Новгорода шестого созыва избираются 30 депутатов: 15 по одномандатным округам, 15 — по партийным спискам. На 30 мест претендуют 256 человек. Партийные списки зарегистрированы у пяти избирательных объединений: «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ и партия «Яблоко».

Напомним, голосование продлится до 20:00.