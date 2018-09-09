В Швеции проходят выборы в риксдаг

Стокгольм, , 09:59 — REGNUM В Швеции сегодня, 9 сентября, стартовали выборы в риксдаг — однопалатное законодательное собрание королевства.

Выборы проходят по пропорциональной системе. Депутаты избираются сроком на четыре года. Всего в риксдаге 349 мандатов.

Избирательные участки открылись в 29 избирательных округах по всей стране в 8:00 по местному времени (9:00 по московскому времени). Голосование продлится до 20:00 (21:00 мск).

По данным центральной избирательной комиссии Швеции правом голоса в королевстве обладают 7 миллионов 429 тысяч 837 человек.

Подсчеты голосов начнутся сразу после закрытия избирательных участков. Предварительные результаты выборов ожидаются через 2−3 часа после закрытия участков.

Одновременно с выборами в риксдаг проходят выборы в муниципальные советы и органы губернского самоуправления.