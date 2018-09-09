В ЦИК Якутии поступило уже девять жалоб на нарушения в ходе выборов мэра

Якутск, , 10:16 — REGNUM Избирательная комиссия Якутии за 7 часов голосования приняла уже девять жалоб на нарушения на участках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ЦИК республики. Там заверили, что поводы для жалоб незначительны.

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Так, на одном из участков не работает комплекс обработки избирательных бюллетеней, на другом — пронумерованы карандашом дополнительные списки избирателей, и тому подобное. Как пояснили в избиркоме, все жалобы подал один и тот же человек — доверенное лицо одного из кандидатов в мэры Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, за пост мэра Якутска борются директор ПКК «Аэроторгсервис» Сардана Авксентьева, предприниматель Сергей Асютин («Партия ветеранов России»), директор телерадиокомпании «Алмаз» Микаэл Заболотный («Партия роста»), бизнесмены Иван Комаров («Гражданская платформа») и Игорь Любарский («Патриоты России»), заместитель директора ООО «Энергетическая строительная компания» Степан Подаруев («Честно»), спикер гордумы Якутска Александр Саввинов («Единая Россия»), руководитель республиканского общественного движения «Сир» Иван Степанов («Справедливая Россия») и директор ИП Иванова Владислав Теппор (ЛДПР).

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