В Ивановской области неизвестные пытаются сорвать явку на выборах

Кинешма, Ивановская область, , 09:58 — REGNUM В городе Кинешма Ивановской области неизвестные распространяли объявления от лже-судебных приставов, а также от якобы городской электросети с просьбами оставаться дома 9 сентября. Об этом сообщает местный портал Кинешемец.ru.

Так, по информации портала, в ночь с 7 на 8 сентября в разных микрорайонах Кинешмы были расклеены объявления о том, что 9 сентября с 08:00 до 20:00 на каждом участке якобы будут дежурить сотрудники Федеральной службы судебных приставов, от которых можно будет получить информацию об имеющейся задолженности. В ТИК Кинешмы информацию опровергли, с объявлениями разбирается полиция.

Накануне, 8 сентября, на ряде домов в Кинешме появились объявления якобы от местной горэлектросети, в которых граждане предупреждались о проведении 9 сентября работ на подстанциях и возможных перепадах напряжения. Жителей призывали «оставаться дома».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня жители Ивановской области выбирают губернатора, а также депутатов областной думы нового созыва. На пост губернатора Ивановской области претендуют пять кандидатов. На 26 мандатов Ивановской областной думы седьмого созыва претендуют 225 кандидатов по партийным спискам. Еще 59 кандидатов выдвинуты по одномандатным округам.

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