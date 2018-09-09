Избирателей Екатеринбурга удивили опросы возле участков

Екатеринбург, , 09:51 — REGNUM В Екатеринбурге возле нескольких избирательных участков представители общественной организации «Российский Союз спасателей» проводят опросы граждан и вручают магнитики, посвящённые предстоящему 300-летию города. Об этом граждане сообщают на форумах и в соцсетях.

Одно из обращений по поводу опроса поступило и в Центр общественного наблюдения за выборами. Юрист организации Алексей Галяутдинов отмечает, это мероприятие не имеет к выборам никакого отношения. Оно было заранее согласовано министерством общественной безопасности Свердловской области.

«Этот опрос посвящён празднованию 300-летия города Екатеринбурга, направлен на выявление мнений активных участников процесса. По мнению тех лиц, которые проводят указанный опрос, те избиратели, которые ходят на избирательные участки, имеют активную гражданскую позицию, соответственною, их мнение особо интересно», — сказал юрист.

Напомним, 9 сентября жители Екатеринбурга выбирают депутатов гордумы. По партийным спискам предстоит избирать 18 человек. Столько же будет выбрано по одномандатным округам.

По данным избиркома, граждане голосуют активнее, чем в сентябре 2013 года.