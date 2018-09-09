Стала известна явка на 12:00 на выборах в Красноярском крае

Красноярск, , 09:48 — REGNUM Явка на выборах губернатора Красноярского края к 12:00 (местн.) составила 10,15% (по данным ЦИК РФ).

На выборах главы региона 14 сентября 2014 года явка к 12 часам составляла 11,59%.

Явка на выборах депутатов горсовета Красноярска к 12:00 — 5,90%. На выборах депутатов горсовета 8 сентября 2013 года явка к 14:00 составляла 8,90%.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярском крае к 10:00 на выборах губернатора проголосовали 78 145 избирателей (3,84%).

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