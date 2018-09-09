За депутатов Курултая Башкирии проголосовали 6,31% жителей республики

Уфа, , 09:47 — REGNUM Явка на выборах депутатов Государственного собрания — Курултая Башкирии в 10:00 по местному времени составила 6,31%. В списки избирателей внесены 3 048 822 жителя региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В ряде районов явка превышает 13%. В частности, наиболее активно участвуют в выборах депутатов парламента жители Куюргазинского района — 14,70%, Караидельского района — 14,24%, Дуванского — 13,64%.

В день выборов депутатов Госсобрания на территории республики открылись 3 426 избирательных участков, в том числе 35 пунктов для голосования работают в местах временного пребывания граждан. На 811 избирательных участках будут работать комплексы обработки избирательных бюллетеней — КОИБ. Комплексами оснащены 23,92% участков на территории Башкирии.

Напомним, население Башкирии выбирает 110 депутатов республиканского парламента. Более 700 кандидатов избираются по партийным спискам, около 300 — по одномандатным округам. Также проходит 21 кампания по довыборам депутатов в представительные органы местного самоуправления, будут замещены 37 мандатов.

На выборах депутатов Курултая в 2013 году явка к 10:00 по местному времени составила 5,22%.

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