Выборы на Урале: Центр общественного наблюдения получил 18 обращений

Екатеринбург, , 09:41 — REGNUM В Екатеринбурге отслеживающий ход выборов депутатов городской думы Центр общественного наблюдения за первые два часа голосования получил 18 обращений граждан. Об этом сообщил юрист центра Алексей Галяутдинов.

Из них три было связано с работоспособностью КОИБов, шесть — с допуском на участки наблюдателей и членов избиркомов с правом совещательного голоса, одно — по заполнению увеличенной формы протокола голосования. одно — по поводу проводимого одной из общественных организаций опроса. Один из граждан сообщил о том, что не видит на участке переносных ящиков.

Как отметил Галяутдинов, практически все обращения связаны с не выстроенной коммуникацией между обратившимися и членами участковых комиссий.

Напомним, 9 сентября в 15 муниципалитетах Свердловской области проходят местные выборы. Самые главные идут в Екатеринбурге. Горожане выбирают депутатов городской думы.