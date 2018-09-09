34% избирателей проголосовали за главу Якутии к 15:00

Якутск, , 10:13 — REGNUM В Якутии свой выбор за главу региона сделали более трети избирателей. Явка на 15:00 местного времени (9:00 мск) составила 33,98%, участки посетили 117 438 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта избиркома Якутии.

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В Якутске активность избирателей существенно ниже, явка составляет 27,6%. На выборы сходили 53 344 горожанина.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии сегодня выбирают главу региона и депутатов республиканского Госсобрания. Кроме того, в Якутска проходят выборы мэра и состава представительного органа городской думы.