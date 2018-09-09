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Кемеровский ЦИК опубликовал явку за два часа до прихода избирателей

Политика

На горячей линии избиркома пообещали уточнить информацию

Кемеровский ЦИК опубликовал явку за два часа до прихода избирателей
Скриншот с сайта избирательной комиссии Кемеровской области около 13:00 (время местное)

Кемерово, 9 сентября 2018, 09:39 — REGNUM  Избирательная комиссия Кемеровской области опубликовала явку избирателей за два часа до того, как она должна была появиться. На сайте избиркома около 13:00 (время местное) была опубликована явка уже на 15:00, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным региональной избирательной комиссии, она должна составить 32.58%

Как заявили ИА REGNUM на горячей линии кемеровского ЦИКа, скорее всего эти данные появились из-за технической ошибки, но пообещали уточнить информацию. В настоящее время явка на 15:00 с сайта избирательной комиссии Кемеровской области удалена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 12:00 (время местное) явка избирателей на выборах кемеровского губернатора составила 29,3%, проголосовали к этому времени 590,7 тыс. человек из 2,01 млн зарегистрированных избирателей.

Читайте ранее в этом сюжете: За четыре часа на выборах главы Кузбасса явка составила 29,3%

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Выборы губернатора Кемеровской области — 2018
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