Вячеслав Володин проголосовал на выборах мэра Москвы

Москва, , 09:29 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на избирательном участке №75 Пресненского района Москвы, передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября. Володин пообщался на избирательном участке с наблюдателями, поинтересовавшись, как проходит голосование.

Наблюдатели сообщили, что никаких нарушений ими не зафиксировано.

Сегодня, 9 сентября, выборы проходят в 80 регионах. В 22 из них будут выбирать губернаторов. На высшие должности в регионах претендуют 102 кандидата от 16 политических партий.

Дополнительные выборы депутатов Государственной думы проходят в шести субъектах РФ в семи одномандатных избирательных округах: Амурская область (Амурский одномандатный избирательный округ № 71), Калининградская область (Центральный одномандатный избирательный округ № 98), Нижегородская область (Нижегородский одномандатный избирательный округ № 129), Самарская область (Самарский одномандатный избирательный округ № 158), Саратовская область (Саратовский одномандатный избирательный округ № 163, Балашовский одномандатный избирательный округ № 165), Тверская область (Заволжский одномандатный избирательный округ № 180).

По данным ЦИК, всего избирательных кампаний — почти 5 тыс.