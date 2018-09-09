Киев разместит крылатые ракеты вблизи границы с Ростовской областью

Киев, , 09:38 — REGNUM Украина вновь нацелилась на Ростовскую область. На заседании Совета по национальной безопасности этой страны (СНБО) было принято решение об оснащении частей украинской армии, дислоцированных на побережье Азовского моря вблизи границы с российским регионом, новейшими системами высокоточного ракетного оружия.

Помимо обеспечения подразделений крылатыми ракетами планируется усилить военно-морское присутствие Украины на Азовском море. В частности, речь шла о создании корабельно-катерной группировки военно-морских сил в акватории Азовского моря, развитии соответствующей инфраструктуры.

По информации различных украинских СМИ, Киев уже приступил к переброске малых бронекатеров в Азовское море и создании там полноценной военно-морской базы. Сообщается, что утром 8 сентября в Бердянске был замечен малый бронекатер ВМС Украины, который перевозили на трейлере. В ближайшее время таким способом в Азовское море будут переброшены ещё три малых артиллерийских катера.

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ИА REGNUM напоминает, что ситуация на Азовском море обострилась после того, как украинские пограничники захватили российское рыболовецкое судно «Норд» с экипажем из 10 граждан РФ. Против них на Украине были сфабрикованы обвинения в нарушении порядка въезда на «временно оккупированную территорию» (так украинские власти называют российский Крым). Девять членов экипажа были приговорены к штрафам, а капитану грозит до пяти лет лишения свободы. Только двое моряков «Норда» смогли вернуться домой, остальные остаются фактически в плену.

После этого инцидента российские пограничники пристальное внимание уделяют всем украинским судам, проходящим через Керченский пролив.