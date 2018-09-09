Выборы в Хакасии: явка на 12 часов

Абакан, , 09:26 — REGNUM Явка на выборах главы Хакасии на 12:00 (местн.) 9 сентября, по данным ЦИК РФ, составляет 12,95%.

На предыдущих губернаторских выборах — 8 сентября 2013 года — явка к 12 часам составляла 12,03%.

Явка на выборах депутатов Верховного совета на 12:00 — 12,65% (в 2013 году — 12,02%).

Явка на выборах главы Абакана на 12:00 — 8,93%. 8 сентября 2013 года явка на выборах мэра Абакана к 12 часам составляла 9,21%.

Явка на выборах депутатов горсовета Абакана — 8,93% (в 2013 году — 9,21%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, явка на выборах главы Хакасии по состоянию на 10:00 составляла 4,33%. На выборах в Верховный совет — 4,13%.

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