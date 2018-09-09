Военный парад прошёл в Пхеньяне

Пхеньян, , 09:33 — REGNUM Военный парад по случаю 70-й годовщины образования КНДР прошёл в Пхеньяне. Об этом 9 сентября сообщает агенство Yonhap.

Как сообщает агенство, в параде приняли участие около 12 тысяч военнослужащих армии КНДР. Такой вывод был сделан по спутниковым снимкам, сделанным во время парада.

Отмечается, что лидер Северной Кореи, Ким Чен Ын, не выступал на параде с речью. Также отмечается, что не были показаны и межконтинентальные баллистические ракеты.

Со стороны России на параде присутствовала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По случаю юбилея образования КНДР в пхеньян прибыл также председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

Напомним, что 8 февраля этого года В КНДР прошёл военный парад в честь создания Корейской народной армии. На нём была продемонстрирована и межконтинетальная баллистическая ракета «Хвасон-15».

Напомним также, что КНДР была превозглашена в 1948 году 9 сентября в ответ на превозглашение 15 августа 1948 года Южной Кореи.