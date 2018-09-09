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К 12:00 местного времени явка в Алтайском крае превысила 16%

Политика

Это несколько ниже, чем на предыдущих губернаторских выборах

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К 12:00 местного времени явка в Алтайском крае превысила 16%
Иллюстрация: Цитата с сайта ЦИК РФ
Выборы губернатора в Алтайском крае. Один из избирательных участков Бийска

Барнаул, 9 сентября 2018, 09:27 — REGNUM  Темп голосования на выборах губернатора Алтайского края хотя и повысился, но по-прежнему остаётся невысоким. По данным регионального избиркома, на 12:00 местного времени со своим выбором определились только 16,80% избирателей. Тогда как на аналогичных предыдущих выборах явка к этому часу составляла уже 18,58%.

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Выборы губернатора в Алтайском крае. Один из избиртальных участвов в Рубцовске
Иллюстрация: Цитата с сайта ЦИК РФ
Выборы губернатора в Алтайском крае. Один из избиртальных участвов в Рубцовске

Как уже сообщало ИА REGNUM, жители Алтайского края сегодня, 9 сентября досрочно выбирают губернатора региона и некоторых представителей муниципальной власти. Необходимость определиться с новым главой возникла в мае 2018 года после добровольной и скоропостижной ставки Александра Карлина.

Напомним, по состоянию на 10:00 местного времени явка в Алтайском крае составляла 5,97%.

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Жители Алтайского края выбирают губернатора
Иллюстрация: Цитата с сайта ЦИК РФ
Жители Алтайского края выбирают губернатора

Читайте ранее в этом сюжете: По состоянию на 10:00 явка на выборы в Алтайском крае не превысила 6%

Читайте развитие сюжета: Что происходит на избирательных участках в Алтайском крае

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Выборы губернатора Алтайского края 9 сентября 2018 года
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