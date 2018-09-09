К 12:00 местного времени явка в Алтайском крае превысила 16%

Барнаул, , 09:27 — REGNUM Темп голосования на выборах губернатора Алтайского края хотя и повысился, но по-прежнему остаётся невысоким. По данным регионального избиркома, на 12:00 местного времени со своим выбором определились только 16,80% избирателей. Тогда как на аналогичных предыдущих выборах явка к этому часу составляла уже 18,58%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, жители Алтайского края сегодня, 9 сентября досрочно выбирают губернатора региона и некоторых представителей муниципальной власти. Необходимость определиться с новым главой возникла в мае 2018 года после добровольной и скоропостижной ставки Александра Карлина.

Напомним, по состоянию на 10:00 местного времени явка в Алтайском крае составляла 5,97%.

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