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За четыре часа на выборах главы Кузбасса явка составила 29,3%

Политика

На участках уже побывали почти 600 тыс человек

За четыре часа на выборах главы Кузбасса явка составила 29,3%
Илья Дубровин © ИА Красная Весна
Кузбасс

Кемерово, 9 сентября 2018, 09:18 — REGNUM  Явка кемеровских избирателей на выборах губернатора региона на 12:00 (время местное) составила 29,3%. Своим избирательным правом к этому времени воспользовались 590,7 тыс. человек из 2,01 млн человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, явка на выборах в Кемеровской области, где сегодня выбирают губернатора, к 10:00 (время местное) составляла 11,91%. К этому времени на избирательные участки пришли чуть более 22 тыс. избирателей.

Читайте развитие сюжета: Кемеровский ЦИК опубликовал явку за два часа до прихода избирателей

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Выборы губернатора Кемеровской области — 2018
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