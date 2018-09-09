За четыре часа на выборах главы Кузбасса явка составила 29,3%

Кемерово, , 09:18 — REGNUM Явка кемеровских избирателей на выборах губернатора региона на 12:00 (время местное) составила 29,3%. Своим избирательным правом к этому времени воспользовались 590,7 тыс. человек из 2,01 млн человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, явка на выборах в Кемеровской области, где сегодня выбирают губернатора, к 10:00 (время местное) составляла 11,91%. К этому времени на избирательные участки пришли чуть более 22 тыс. избирателей.

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