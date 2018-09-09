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В Тюменской области к 10:00 проголосовало 9,5 % избирателей

Политика

Лидером голосования является Голышмановский район, где проголосовала треть избирателей, внесённых в списки

Тюмень, 9 сентября 2018, 09:18 — REGNUM  В Тюменской области 9,47% избирателей пришли на участки к 10:00 утра. Более 20% наблюдается явка в Ишимском, Аромашевском, Упоровском и Ярковском районах, по данным ГАС «Выборы» сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Голышмановском районе на избирательные участки пришли 30% избирателей. В списки избирателей включены 1 089 148 жителей области, из них 521 168 в Тюмени.

Напомним, 9 сентября жители Тюменской области выбирают губернатора. На пост главы региона претендуют четыре человека. В Тюмени также проходят выборы депутатов городской думы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области открылись избирательные участки

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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