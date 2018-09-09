В Челябинской области предстоит избрать двух глав и 184 депутата

Челябинск, , 09:16 — REGNUM В Челябинской области 9 сентября избирателям предстоит выбрать двух глав сельских поселений и 184 депутата сельских дум, собраний и советов. Выборы глав проходят в Гранитном и Белоусовском сельских поселениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Проголосовать можно с 8:00 до 20:00 по местному времени на 98 участках. Отдать свои голоса смогут 50 тыс. человек.

Как отмечает глава облизбиркома Сергей Обертас, всего 9 сентября в регионе завершится 48 кампаний. На посты глав и депутатские мандаты претендуют 600 человек. .