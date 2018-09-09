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К 12:00 местного времени явка в Иркутской области не превышает 10%

Политика

Наименее активно жители региона голосуют в Иркутске

К 12:00 местного времени явка в Иркутской области не превышает 10%
Иван Тарасов © ИА Красная Весна
На избирательном участке

Иркутск, 9 сентября 2018, 09:12 — REGNUM  Забайкалье и Прибайкалье проявляют примерно одинаковый интерес к стартовавшим в этих регионах выборам в региональные парламенты. Если в Забайкальском крае по состоянию на 12:00 местного времени явка составила 9,08%, то в Иркутской области к этому часу проголосовали 9,78% избирателей. Как и в соседнем регионе, наименьший процент проголосовавших наблюдается в столицах: в Иркутске на избирательные участки пришли 5,23% избирателей, а в Чите4.17%.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 сентября, в Иркутской области выбирают новый состав регионального парламента. Согласно Уставу, Заксобрание Иркутской области формируется по смешанному принципу: 22 депутата избираются по одномандатным округам, а ещё 23 — по партийным спискам.

Также в Прибайкалье должны состоятся 165 муниципальных кампаний, из которых 101 — по выборам депутатов дум, 63 — глав и одного мэра. Претендентами стали 796 кандидатов. Избирательным правом обладают 1 859 573 избирателя.

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Выборы в Законодательное собрание Забайкальского края-2018
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