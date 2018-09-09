К 12:00 местного времени явка в Иркутской области не превышает 10%

Иркутск, , 09:12 — REGNUM Забайкалье и Прибайкалье проявляют примерно одинаковый интерес к стартовавшим в этих регионах выборам в региональные парламенты. Если в Забайкальском крае по состоянию на 12:00 местного времени явка составила 9,08%, то в Иркутской области к этому часу проголосовали 9,78% избирателей. Как и в соседнем регионе, наименьший процент проголосовавших наблюдается в столицах: в Иркутске на избирательные участки пришли 5,23% избирателей, а в Чите — 4.17%.

Читайте также: На 12:00 местного времени явка на выборы в Забайкалье не превысила и 10%

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 сентября, в Иркутской области выбирают новый состав регионального парламента. Согласно Уставу, Заксобрание Иркутской области формируется по смешанному принципу: 22 депутата избираются по одномандатным округам, а ещё 23 — по партийным спискам.

Также в Прибайкалье должны состоятся 165 муниципальных кампаний, из которых 101 — по выборам депутатов дум, 63 — глав и одного мэра. Претендентами стали 796 кандидатов. Избирательным правом обладают 1 859 573 избирателя.