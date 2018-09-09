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Явка на выборах главы Новосибирской области к 12 часам не достигла и 10%

Политика

На избирательных участках за четыре часа их работы побывали около 200 тыс. человек

Явка на выборах главы Новосибирской области к 12 часам не достигла и 10%
Александр Колонцов © ИА Красная Весна
Избирательный участок

Новосибирск, 9 сентября 2018, 09:07 — REGNUM  Явка на выборах губернатора Новосибирской области к 12:00 составила 9,34%. Об этом ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии региона. На избирательных участках к этому времени побывали 198,5 тысяч избирателей из 2,1 млн зарегистрированных. Явка на выборах главы региона в 2014 году к этому времени составляла 12,28%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 10:00 (время местное) на выборах главы Новосибирской области проголосовали 57 161 человек. Явка к этому времени составляла 2,69%.

Читайте ранее в этом сюжете: На выборах губернатора Новосибирской области к 12:00 проголосовали 12,28% избирателей

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Выборы губернатора Новосибирской области в 2018 году
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