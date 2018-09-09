В Екатеринбурге обнародовали первые данные по явке избирателей

Екатеринбург, , 09:06 — REGNUM В Екатеринбурге явка избирателей на 10:00 по местному времени (08:00 по мск) составила 3,25% от общего числа граждан имеющих право голоса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской избирательной комиссии.

Председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров уточнил, что явка избирателей на выборах в городскую думу на 10:00 пока выше, чем на выборах в 2013 году. Тогда на 10:00 по местному времени правом голоса воспользовались 1,99 избирателей Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 9 сентября в Екатеринбурге идут выборы депутатов городской думы VII созыва. В 08:00 утра по местному времени все 573 избирательных участка открылись и приступили к работе. Голосование продлится до 20:00.

Напомним, что по итогам выборов будет сформирован представительный орган власти Екатеринбурга, полномочия которого продлятся пять лет.