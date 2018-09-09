В Югре к 10:00 проголосовали около 6% избирателей

Ханты-Мансийск, , 09:02 — REGNUM В Югре 61 298 человек пришли на избирательные участки к 10:00 утра. В целом это составляет 5,9% людей, внесённых в избирательные списки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме Югры.

Лидерами голосования являются Нижневартовский район, где проголосовало 16,9% избирателей, Белоярский район — 14,9%, Покачи — 11,6%.

Напомним, всего в Югре зарегистрированы 1 116 099 избирателей. В автономном округе 9 сентября проходят выборы губернатора Тюменской области. На высокий пост претендуют пять кандидатов. предстоит выбрать 727 местных депутатов и 46 глав муниципальных образований

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