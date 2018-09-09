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В Чечне начались выборы депутатов местных советов

Политика

В них принимают участие жители восьми сельских поселений

В Чечне начались выборы депутатов местных советов
dondelord
Мечеть «Сердце Чечни»

Грозный, 9 сентября 2018, 08:55 — REGNUM  Сегодня, 9 сентября в Чечне, состоятся восемь избирательных кампаний. Депутатов местного самоуправления предстоит выбрать жителям Гойтинского, Гехинского, Автуринского, Ново-Атагинского, Агиштинского, Джалкинского, Калиновского, Нохч-Келойского сельских поселений.

С утра уже открыты двери 18 избирательных участков. На сто восемь мест в советах местного самоуправления претендуют 210 кандидатов. Часть из них выдвинута от партийных объединений, часть — самовыдвиженцы.

Накануне выборов глава Чечни Рамзан Кадыров призвал их организаторов подойти к избирательной кампании максимально ответственно, чтобы избиратели шли на голосование, как на праздник. Он выразил уверенность, что по традиции выборы пройдут при высокой явке.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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