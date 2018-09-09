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На 12:00 местного времени явка на выборы в Забайкалье не превысила и 10%

Политика

За депутатов в региональный парламент проголосовали 9,08% избирателей Забайкалья

Чита, 9 сентября 2018, 09:02 — REGNUM  И по прошествии четырёх часов после старта выборов в Законодательное собрание Забайкальского края количество проголосовавших не превысило даже 10%. По данным регионального избиркома, по состоянию на 12:00 местного времени явка на избирательные участки составила 9,08%.

Самую высокую посещаемость по-прежнему демонстрируют избирательные участки Агинска (21.53%), а в антилидеры по посещаемости выбилась столица региона — Чита (4.17%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, помимо депутатов в Законодательное собрание Забайкальского края, жителям региона предстоит принять участие в 69 кампаниях по выборам в органы местного самоуправления. Всего на территории Забайкальского края зарегистрировано 806,8 тысячи избирателей.

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Выборы в Законодательное собрание Забайкальского края-2018
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