На 12:00 местного времени явка на выборы в Забайкалье не превысила и 10%

Чита, , 09:02 — REGNUM И по прошествии четырёх часов после старта выборов в Законодательное собрание Забайкальского края количество проголосовавших не превысило даже 10%. По данным регионального избиркома, по состоянию на 12:00 местного времени явка на избирательные участки составила 9,08%.

Самую высокую посещаемость по-прежнему демонстрируют избирательные участки Агинска (21.53%), а в антилидеры по посещаемости выбилась столица региона — Чита (4.17%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, помимо депутатов в Законодательное собрание Забайкальского края, жителям региона предстоит принять участие в 69 кампаниях по выборам в органы местного самоуправления. Всего на территории Забайкальского края зарегистрировано 806,8 тысячи избирателей.